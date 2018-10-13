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Скудра: «Трактор»? Я давно готов к работе, дело — за руководством клуба

Скудра: «Трактор»? Я давно готов к работе, дело — за руководством клуба
Хоккей / КХЛ

Петерис Скудра прокомментировал появившуюся ранее в прессе информацию, что он может возглавить «Трактор». Челябинский клуб на днях объявил об уходе Германа Титова.

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«Я возглавлю «Трактор»? На самом деле, нужно запастись терпением. Я давно готов к работе. Все болевые точки, все проблемы команды знаю и видел, регулярно смотрю и анализирую матчи КХЛ. Конечно, в «Тракторе» есть с кем работать и давать результат. Но дело за руководством, они принимают решение», — сказал Скудра «Чемпионату».

Петерис Скудра подписал контракт с «Торпедо» в апреле 2013 года. Во всех пяти сезонах команда под его руководством выходила в плей-офф, но только один раз сумела преодолеть первый раунд. В минувшее межсезонье руководство нижегородского клуба отказалось от услуг специалиста.

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