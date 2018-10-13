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Брызгалов: Василевский – лучший вратарь НХЛ, он ужасно талантливый

Брызгалов: Василевский – лучший вратарь НХЛ, он ужасно талантливый
Хоккей / КХЛ

Известный в прошлом российский голкипер Илья Брызгалов считает Андрея Василевского, выступающего за «Тампа-Бэй Лайтнинг», лучшим вратарём в Национальной хоккейной лиге на данный момент.

«Считаю Василевского лучшим вратарём НХЛ, он ужасно талантливый. Парень ещё будет расти во всех смыслах. Очень большой и быстрый. Как говорят в Америке, full package, то есть упакован по полной программе.

Вторым назвал бы Гибсона. Он играет в «Анахайме», и на этот клуб не обращают столько внимания, как на команды с Востока. Но я слежу за «Дакс», за игрой Гибсона, и вижу, что он делает очень много полезного на льду. Уйма невероятных сейвов! Превосходный голкипер», — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

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