Григорьев: у меня был большой перерыв, но нужный ритм я уже поймал

Защитник «Спартака» Михаил Григорьев поделился эмоциями после выездного матча с «Торпедо» (3:1). В этом матче хоккеисту удалось отметиться победной шайбой.



«Начали мы неважно, пришлось играть в формате «3 на 5». Хорошо, что выстояли. Моментов было много, но реализация слабовата, это надо признать. Конечно, при таком количестве моментов нужно забивать больше.



Был ли матч для меня особенным? Я люблю Нижний Новогород, провёл здесь три хороших сезона. Но нельзя делить игры на важные и неважные, надо выходить и стараться побеждать.



Как себя чувствую? Всё хорошо, нужный ритм я уже поймал. Но, конечно, надо соблюдать определенные правила: разминки, заминки, велосипед, спортивное питание. В общем, правильное восстановление. Да, у меня был большой перерыв, когда я не играл восемь с половиной месяцев. В конце прошлого сезона была травма, потом был без контракта. Постарался быстро втянуться, сейчас проблем нет», — приводит слова Григорьева официальный сайт «Спартака».

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