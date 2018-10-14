Два очка Анисимова помогли «Чикаго» в овертайме одолеть «Сент-Луис»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» принимал на домашнем льду «Сент-Луис Блюз» и одержал победу в овертайме – 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил Алекс Дебринкэт, оформивший дубль. Россиянин Артём Анисимов записал на свой счёт 2 (1+1) балла за результативность. В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Брэйден Шенн. Канадский голкипер гостей Джейк Аллен отразил 46 бросков из 50.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту 59 секунд, нанёс 7 бросков и отметился результативной передачей при показателе «-1». Иван Барбашёв не отметился результативными действиями.

Это поражение стало третьим для «Блюз» в 4 матчах нынешнего сезона.