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Два очка Анисимова помогли «Чикаго» в овертайме одолеть «Сент-Луис»

Два очка Анисимова помогли «Чикаго» в овертайме одолеть «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» принимал на домашнем льду «Сент-Луис Блюз» и одержал победу в овертайме – 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил Алекс Дебринкэт, оформивший дубль. Россиянин Артём Анисимов записал на свой счёт 2 (1+1) балла за результативность. В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Брэйден Шенн. Канадский голкипер гостей Джейк Аллен отразил 46 бросков из 50.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту 59 секунд, нанёс 7 бросков и отметился результативной передачей при показателе «-1». Иван Барбашёв не отметился результативными действиями.

Это поражение стало третьим для «Блюз» в 4 матчах нынешнего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 3
2:0, 0:1, 1:2, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Анисимов (Саад, Кагун) – 11:51 (5x4), 2:0 – Кейн – 16:01 (5x4), 2:1 – Шенн (Шмальц, Тарасенко) – 32:35 (5x5), 2:2 – Перрон – 41:44 (5x4), 2:3 – Шенн (Стин, Парэйко) – 44:47 (5x4), 3:3 – Дебринкэт (Тэйвз, Кит) – 53:06 (5x5), 4:3 – Дебринкэт (Густафссон, Анисимов) – 64:51 (3x3)
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