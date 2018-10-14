Мэттьюс забил гол в шестом матче подряд и побил рекорд «Торонто» сезона-1944/45

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», действующий обладатель Кубка Стэнли, принимал на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс». «Кленовые листья» одержали победу со счётом 4:2. В составе победителей шайбы на счету Каспери Капанена, Пера Линдхольма, Джоша Ливо и Остона Мэттьюса.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка. На его счету стало 10 шайб в шести матчах сезона, причём американец забивал в каждом из них. Это позволило ему повторить рекорд клуба – ранее на старте сезона такое удавалось только Суини Шринеру в сезоне-1944/45. Однако на счету Шринера было девять заброшенных шайб, таким образом, Мэттьюс стал первым игроком в истории «кленовых листьев», кому удалось забросить 10 шайб за первые шесть матчей сезона.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.