У пятого номера драфта-2017 Элиаса Петтерсона подозрение на сотрясение мозга

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» дома в овертайме уступил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3. В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Элиас Петтерссон, Антуан Руссель и Бо Хорват.

19-летний швед не смог доиграть матч после пропущенного силового приёма в исполнении защитника «пантер» Майка Мэтисона. Главный тренер «косаток» Трэвис Грин после матча обвинил Мэтисона в грязной игре и заявил, что лига должна разобраться в эпизоде. Также после матча сообщалось, что у пятого номера драфта НХЛ-2017 подозрение на сотрясение мозга.

Видео момента можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.