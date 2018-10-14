Эллер: «Вашингтон» привык играть против Малкина, «Торонто» ничего не показало

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал проигрыш (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы привыкли играть против Кросби и Малкина. Это высший уровень. Поэтому сегодняшний матч не считаю особенным. У них хорошая команда, как и у остальных. Думаю, они попадут в плей-офф. Они ничего особенного не показали. Дважды забили, набросив шайбы от бортов. На самом деле шансов, что такие броски приведут к взятию ворот, мало. Сегодня им повезло в этом, а нам – нет. У «Вашингтона» были моменты, но сопернику везло на отскоках, особенно когда они забрасывали две первые шайбы и последнюю», – цитирует Эллера официальный сайт НХЛ.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка. На его счету стало 10 шайб в шести матчах сезона, причём американец забивал в каждом из них. Это позволило ему повторить рекорд клуба – ранее на старте сезона такое удавалось только Суини Шринеру в сезоне-1944/45. Однако на счету Шринера было девять заброшенных шайб. Таким образом, Мэттьюс стал первым игроком в истории «кленовых листьев», кому удалось забросить 10 шайб за первые шесть матчей сезона.