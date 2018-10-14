Койвисто — о России: удивлён, что все пытаются мне помочь

Защитник московского «Динамо» Миика Койвисто рассказал об адаптации в России.

«Был приятно удивлён, что все пытаются помочь и очень хорошо относятся ко мне. Конечно, периодически возникает недопонимание, потому что мы говорим на разных языках. Пока могу сказать только несколько слов по-русски: «Здравствуйте, доброе утро, спасибо». Ещё знаю несколько цифр от одного до пяти. Но пытаюсь учить хотя бы по одному новому слову каждый день.

Хобби? Знаете, люблю играть в гольф, но этим летом ни разу не притронулся к клюшкам. Но вообще, чаще всего во время сезона просто отдыхаю, смотрю сериалы и фильмы. У меня есть подписка на Netflix, поэтому с сериалами проблем не возникает. Сейчас смотрю «Эль чапо» — сериал про мексиканского наркобарона. Моя девушка учится в Финляндии в университете, поэтому не смогла поехать со мной. Но она регулярно приезжает проведать меня здесь.

Одиночество? Нет времени успеть это почувствовать, я провожу много времени с семьей Юусо, они не дают мне скучать. К тому же сейчас есть видеозвонки, я постоянно на связи с родными и друзьями», — цитирует Койвисто официальный сайт клуба.