Фолиньо — о 2:8: «Коламбус» позволил «Тампе» издеваться над нами

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал разгромное поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Все знали, что «Тампу» рано или поздно прорвёт. Мы позволили сопернику издеваться над нами, хотя знали, что это опытная и быстрая команда. Это разочаровывает», — отметил капитан «Коламбуса».

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский впервые за карьеру в НХЛ пропустил восемь шайб в одном матче. Российский вратарь отразил 23 броска по воротам из 31. Ранее самым неудачным матчем Бобровского в НХЛ была игра с «Бостон Брюинз» (2:7) в декабре 2017 года, когда он пропустил семь шайб, отразив 38 бросков из 45.

В составе победителей по три балла набрали Брейден Пойнт (2+1) и Джей Ти Миллер (1+2). Двумя результативными передачами отметились Тайлер Джонсон и Михаил Сергачёв. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров набрал первые очки в сезоне. На счету форварда — гол и передача. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.