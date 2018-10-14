Тренер: Обухов всю жизнь играл в хоккей, он играет в любимую игру

Главный тренер «Барса» Айрат Кадейкин после поражения от «Нефтяника» (3:6) в матче регулярного чемпионата ВХЛ рассказал, как чувствует себя опытный форвард Дмитрий Обухов.

«Сложно ли его использовать? Никакой сложности нет. Дима нам помогает, как опытный игрок, он много играл, играл хорошо. И в раздевалке, и на площадке он нам помогает своей уверенностью.

Вы знаете, он любит хоккей. Он всю жизнь играл в хоккей, он его любит, играет в любимую игру. Амбиция у него одна – выиграть. Точно такая же задача стояла у него сегодня. Понятно, он играл в высших эшелонах, в КХЛ, но здесь такая же задача, а он амбициозный парень, стремится всегда выигрывать», — цитирует Кадейкина официальный сайт ВХЛ.