Стали известны составы московского ЦСКА и хабаровского «Амура» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:00 мск. Напомним, «армейцы» не проигрывают на протяжении 11 матчей.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Марченко — Дальбек, Капризов — Вей — Григоренко;
Нестеров — Романов, Слепышев — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Ермаков, Телегин — Скотт — Хансен;
Чмыхов, Карнаухов — Светлаков — Ртищев, Толчинский.
«Амур»:
Кашик (Киселев);
Коларж — Кондратьев, Файзуллин — Пьянов — Зогорна;
Воробьёв — Корягин, Потехин — Железков — Руденков;
Йордан — Атюшов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Величкин, Попугаев — Рассказов — Кузнецов.
Стали известны составы команд на матч ЦСКА и «Амура»