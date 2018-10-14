Стали известны составы команд на матч ЦСКА и «Амура»

Стали известны составы московского ЦСКА и хабаровского «Амура» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:00 мск. Напомним, «армейцы» не проигрывают на протяжении 11 матчей.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Марченко — Дальбек, Капризов — Вей — Григоренко;

Нестеров — Романов, Слепышев — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Ермаков, Телегин — Скотт — Хансен;

Чмыхов, Карнаухов — Светлаков — Ртищев, Толчинский.



«Амур»:



Кашик (Киселев);

Коларж — Кондратьев, Файзуллин — Пьянов — Зогорна;

Воробьёв — Корягин, Потехин — Железков — Руденков;

Йордан — Атюшов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Величкин, Попугаев — Рассказов — Кузнецов.