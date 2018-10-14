Мартемьянов: у «Автомобилиста» не сборная мира собрана в команде, все бьются

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», в котором его команда переиграла соперника со счётом 1:0.



«Матч был напряжённый, чем-то похож на матч в плей-офф. Кость в кость игра шла. Соперник сегодня выглядел посвежее нас. Практически безупречно сыграл наш вратарь, за это ему отдельное спасибо. Спасибо команде за стойкость, третий период мы играли на характере. График очень плотный, парни отдают всё, что могут. Претензий нет вообще ни к кому. Хороший матч, соперник мастеровитый, видно, что команда на ходу. Неплохо сыграли в обороне. Единственный гол, который мы смогли сберечь, – это дорогого стоит.



Кто будет играть в воротах с «Барысом»? Пока не знаю, мы определяем состав на следующий день после игры.



Доволен ли Грачевым? Вполне, через игры набирает форму. Дифирамбы петь не будем, заработать надо, что-то выиграть с командой. Тогда будем говорить, а пока авансы отрабатывает. Молодец.



Больше всего проблем в этом сезоне доставил «Салават Юлаев». Как с этим бороться? Ну как бороться – обыгрывать. Это единственный рецепт. Действительно, это была самая сложная игра за 18 матчей. Все в разных условиях находятся. Кто-то выходит на пик формы, кто-то решает какие-то другие задачи.



У нас не сборная мира собрана в команде, все бьются за очки. Думаю, что этот чемпионат по напряжению гораздо сильнее прошлого», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона, одолев «Салават»