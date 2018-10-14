«Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона, одолев «Салават»

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 1:0. Команда Андрея Мартемьянова выиграла 18-й подряд матч со старта регулярного чемпионата, уфимский клуб прервал удачную полосу из трёх побед.



Счёт во встрече был открыт на 9-й минуте, точным броском отметился нападающий «Автомобилиста» Евгений Грачёв. Больше в матче заброшенных шайб зрители не увидели, несмотря на мощный штурм «Салавата» в концовке. Сухой матч в свой актив записал голкипер команды из Екатеринбурга Якуб Коварж.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19