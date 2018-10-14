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«Авангард» — «Барыс»: Фисенко забил в собственные ворота

«Авангард» — «Барыс»: Фисенко забил в собственные ворота
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча «Авангарда» и астанинского «Барыса» произошёл курьёзный гол. Нападающий «ястребов» Михаил Фисенко забил в собственные ворота, отдав неудачный пас на Андрея Стася во время розыгрыша отложенного большинства и снятого вратаря. Заброшенную шайбу записали на Дастина Бойда.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

В матче продолжается третий период, счёт 4:3 в пользу подопечных Боба Хартли.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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