Юньков: первый матч в «Северстали» получился хорошим — команда выиграла

Форвард «Северстали» Михаил Юньков подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1 ОТ).

«Игра была сложная, равные соперники, настраивались на тяжёлую игру. Что не получилось? Всё получилось, раз выиграли сегодня. Были моменты, которые не смогли забить, будем работать над реализацией. Получилось на характере неплохо отыграть второй и третий периоды. Не ошибались, выполняли установку тренера, так что два периода неплохо играли.



Как оценю свой первый матч в «Северстали»? Команда выиграла, значит, всё хорошо. Смотрел игру со СКА, ребята неплохо играли, чуть не повезло, не хватило мастерства в каких-то моментах», — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



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