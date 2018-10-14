Хартли — о курьёзном голе Фисенко: шайба могла перевернуть матч с ног на голову

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Барысом» (5:3).



«Конечно, мы рады победе, но это не та игра, которую мы хотели бы видеть. У нас было много удалений, которые следовало бы избежать. Например, только во втором периоде мы получили двухминутный штраф четыре раза. Надо отдать должное нашим парням, которые не опустили руки даже в самые сложные моменты матча.



Несомненно, третий гол соперника мог перевернуть встречу с ног на голову. Вообще, в этом матче мы очень долгое время имели преимущество над соперником, но «Барыс» находил энергию и силы, чтобы отыграться. И они большие молодцы! Победный гол Емелина был очень важен для нас в сегодняшнем матче, так как он дал нам массу положительных эмоций после такого курьёзного и отрицательного для нас момента.



Отсутствие в составе Кошелева и Галимова — вопрос ротации», — передаёт слова главного тренера «Авангарда» корреспондент «Чемпионата» Артём Габрусев.

Посмотреть видео гола Фисенко в свои ворота также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги