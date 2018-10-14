Емелин: «Авангарду» стало легче дышать после окончания серии поражений

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги матча с «Барысом» (5:3), в котором он забросил свою первую шайбу за клуб.



«Почему игра получилась такой результативной? Были и курьёзные голы, и ошибки в обороне случались, поэтому трудно сказать однозначно. Было много удалений, две шайбы мы пропустили в меньшинстве. Достаточно тяжёлая игра, волевая победа.



Команда прекрасно готова. У нас есть ещё пару дней перед ближайшей выездной игрой. Выйдем, отдохнем и потренируемся. Думаю, всё будет нормально.



Моральное облегчение после прерывания серии поражений? Да, немножко легче стало дышать. Всё-таки три поражения подряд было, не могли допустить четвёртого. Впереди тяжёлая выездная серия, поэтому нужно готовиться», — цитирует игрока официальный сайт клуба.