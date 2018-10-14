Рямё: чувствую себя хорошо, постоянно делаю закрепляющие упражнения

Травмированный голкипер «Авангарда» Карри Рямё рассказал, как проходит его восстановление. Напомним, финский голкипер получил тяжёлую травму во время межсезонья



«Чувствую себя хорошо. Пока не знаю, когда приступлю к тренировкам. Вообще, я постоянно занимаюсь, делаю укрепляющие упражнения, но как скоро начнутся именно хоккейные тренировки, — неизвестно. С каждой неделей я чувствую себя лучше и лучше.



Что думаю об игре команды? Мы одержали большое количество побед и это здорово! Сезон только начался и нужно продолжать работать, сражаться, улучшать свою игру. В каждом матче мы показываем много хорошего. Главное — мы набираем очки и одерживаем победы», — приводит слова Рямё официальный сайт «Авангарда».