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Рямё: чувствую себя хорошо, постоянно делаю закрепляющие упражнения

Рямё: чувствую себя хорошо, постоянно делаю закрепляющие упражнения
Хоккей / КХЛ

Травмированный голкипер «Авангарда» Карри Рямё рассказал, как проходит его восстановление. Напомним, финский голкипер получил тяжёлую травму во время межсезонья

«Чувствую себя хорошо. Пока не знаю, когда приступлю к тренировкам. Вообще, я постоянно занимаюсь, делаю укрепляющие упражнения, но как скоро начнутся именно хоккейные тренировки, — неизвестно. С каждой неделей я чувствую себя лучше и лучше.

Что думаю об игре команды? Мы одержали большое количество побед и это здорово! Сезон только начался и нужно продолжать работать, сражаться, улучшать свою игру. В каждом матче мы показываем много хорошего. Главное — мы набираем очки и одерживаем победы», — приводит слова Рямё официальный сайт «Авангарда».

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