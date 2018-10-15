Лучший вратарь КХЛ сезона-2008/09 Георгий Гелашвили стал игроком «Ермака»

Клуб Высшей хоккейной лиги «Ермак» подписал контракт с новыми игроками, информирует официальный сайт лиги. Это вратарь Георгий Гелашвили и защитник Алексей Шестопалов.

В прошлом сезоне 35-летний хоккеист выступал за карагандинскую «Сарыарку», в составе которой сыграл 35 матчей. Ранее вратарь защищал цвета ханты-мансийской «Югры», нижегородского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга», ярославского «Локомотива», челябинского «Трактора» и карагандинского «Казахмыса».

В сезоне-2008/09 Гелашвили был признан лучшим вратарём Континентальной хоккейной лиги. На счету голкипера две игры за сборную России. В межсезонье сообщалось, что Георгий станет игроком «Иртыша», однако переход не был завершён.

На просмотре в «Ермаке» находится ещё один защитник Владислав Антонов. Покинули команду защитники Максим Сергеев и Егор Волков.