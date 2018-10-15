Кудашов: СКА учитывает мотивацию «Спартака», соперник не так прост

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата со «Спартаком», который состоится сегодня, 15 октября, и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ближайшие матчи будут идти через два дня? На игровой ритм это влияет не сильно, а что касается тренировочного процесса – есть возможность более тщательно подготовиться к каждой игре, восстановиться после предыдущей.

То, что соперник не так прост, очевидно. Все команды борются за очки, особенно играя в Питере, соперники стараются выиграть и будут прикладывать максимум усилий, чтобы добыть какие-то очки. Букмекеры не учитывают мотивацию «Спартака»? Самое главное, что мы учитываем.

Хоккей подразумевает ошибки, если их не будет, не будет и голов. Даже в самых идеальных играх случаются какие-то недочёты. После каждого матча проводится анализ, они разбираются, и мы стараемся их устранить. Но в хоккей играют люди — всегда присутствует вероятность какой-то ошибки», — цитирует Кудашова официальный сайт клуба.