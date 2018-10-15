Блэшилл — о серии поражений: видео доказывает, что у «Детройта» хватает таланта

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл рассказал, как мотивирует игроков после серии поражений на старте сезона. Специалист отметил, что неудачная полоса не связана с отсутствием таланта у хоккеистов команды.



Напомним, «красные крылья» не выиграли ни одного матча в чемпионате-2017/18, проиграв пять встреч с разницей шайб 11-23.



«Сегодня я показал игрокам 19 видео. И ни одно из них не было подтверждением того, что нам не хватает таланта для победы. Причина в другом. Без сомнений, у нас достаточно хороших игроков, чтобы выигрывать», — приводит слова главного тренера «Детройта» издание Detroit Free Press.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19