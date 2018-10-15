СКА обменял Алтыбармакяна в «Сочи» на Ларичева

ХК «Сочи» и СКА провели обмен: состав южан пополнил нападающий Андрей Алтыбармакян, а его коллега по амплуа Иван Ларичев отправился в санкт-петербургский клуб.



В текущем сезоне 20-летний Алтыбармакян выступал в Высшей хоккейной лиге, проведя 11 матчей и набрав в них 7 (2+5) очков при показателе полезности «+6». Также в активе форварда три игры в МХЛ, в которых он забросил три шайбы и сделал две передачи.



22-летний Ларичев в нынешнем чемпионате провёл лишь три матча за основную команду «Сочи», не сумев записать на свой счёт результативных баллов. В прошлой «регулярке» за 35 игр форвард отметился 10 (8+2) баллами при показателе полезности «+9».



Таблица бомбардиров Континентальной хоккейной лиги