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СКА — «Спартак»: Белов и Барабанов не попали в состав хозяев

СКА — «Спартак»: Белов и Барабанов не попали в состав хозяев
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА и московский «Спартак» определились с составами на очную встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 октября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Хафизуллин — Токранов, Кручинин — Бывальцев — Ли;
Рукавишников — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Плотников;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Дергачёв, Марченко.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Зубов — Лисин;
Калинин — Кулик, Филатов — Ганзл — Даугавиньш;
Дыбленко — Осипов, Никонцев — Максвелл — Лещенко;
Сорокин, Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.

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