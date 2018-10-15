Петербургский СКА и московский «Спартак» определились с составами на очную встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 октября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Хафизуллин — Токранов, Кручинин — Бывальцев — Ли;
Рукавишников — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Плотников;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Дергачёв, Марченко.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Зубов — Лисин;
Калинин — Кулик, Филатов — Ганзл — Даугавиньш;
Дыбленко — Осипов, Никонцев — Максвелл — Лещенко;
Сорокин, Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.
СКА — «Спартак»: Белов и Барабанов не попали в состав хозяев