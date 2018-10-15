СКА — «Спартак»: Белов и Барабанов не попали в состав хозяев

Петербургский СКА и московский «Спартак» определились с составами на очную встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 октября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;

Хафизуллин — Токранов, Кручинин — Бывальцев — Ли;

Рукавишников — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Плотников;

Сёмин, Тихонов — Каблуков — Дергачёв, Марченко.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Зубов — Лисин;

Калинин — Кулик, Филатов — Ганзл — Даугавиньш;

Дыбленко — Осипов, Никонцев — Максвелл — Лещенко;

Сорокин, Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.