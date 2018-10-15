Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Первой звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, ставший лучшим бомбардиром недели с 9 (4+5) набранными очками. 8 октября в поединке с «Оттавой Сенаторз» (6:3) Бержерон набрал 4 (3+1) очка, оформив четвёртый в карьере хет-трик.



Второй звездой признан защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли, набравший 7 (1+6) очков. 9 октября игрок установил личный рекорд, сделав четыре результативных передачи в матче с «Даллас Старз» (7:4).



Замкнул тройку лучших игроков форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, записавший в свой актив 7 (3+4) баллов в трёх играх. Ахо повторил личный рекорд, записав на свой счёт 4 (2+2) балла в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ).