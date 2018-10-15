Шведские игроки записали клип, издеваясь над тяжёлой травмой экс-игрока «Югры»

В Шведской хоккейной лиге разразился скандал, связанный с экс-игроком ханты-мансийской «Югры» Томми Варгом.



На одной из вечеринок несколько хоккеистов записали клип, где издевались над тяжёлой травмой Варга, получившего несколько недель назад резаную травму шеи во время игры. Игроки в издевательской форме обыгрывали травму хоккеиста, говоря, что тому стоило умереть.



Шведская хоккейная федерация уже заверила, что инцидент будет тщательно рассмотрен, а все виновные наказаны. Несколько тренеров уже высказались за максимально жёсткое наказание провинившихся игроков.



Напомним, 31-летний хоккеист имеет опыт выступлений в России, он защищал цвета «Югры», екатеринбургского «Автомобилиста» и тюменского «Рубина».