С. Зубов: Барулин сегодня «потащил» «Сочи», достойно сыграли все

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от выигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2).



«Рад за ребят. В последние минуты мы контролировали игру. В ситуации «6 на 5» очень достойно сыграли. И наш вратарь сегодня „потащил“. Надо также отметить хорошую игру в большинстве. Два гола и практически третий тоже забили в большинстве. Отлично отыграли, так держать!» — приводит слова Зубова официальный сайт команды из Нижнекамска.



В первом периоде черноморский клуб обеспечил себе преимущество — две шайбы в ворота соперника отправил Эрик О'Делл. Хозяева ответили только голом Павла Падакина. На 25-й минуте «Нефтехимик» восстановил равновесие благодаря точному броску Адама Полашека. На 36-й минуте гол Сергея Шмелёва вновь вывел «Сочи» вперёд. Точку поставил гол Александра Полунина в пустые ворота «Нефтехимика» в концовке встречи.