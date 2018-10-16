Гол Ковальчука не помешал «Торонто» одержать пятую победу подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 1:0).



Хозяева забили в начале и концовке первого периода – отличились Каспери Капанен и Патрик Марло. На 24-й минуте «короли» усилиями российского форварда Ильи Ковальчука отыграли одну шайбу, но Митчелл Марнер вскоре восстановил разрыв в два гола. Точку в матче поставил всё тот же Капанен, сделавший дубль.



Остон Мэттьюс в этот раз не забил, но вышел на первое место в гонке бомбардиров, сделав две результативные передачи. Защитники Никита Зайцев и Игорь Ожиганов провели на льду 19:35 и 19:27 минут соответственно. В активе Никиты шесть хитов.



Илья Ковальчук забросил вторую шайбу в сезоне, заработал показатель полезности «-1», 4 раза бросил в створ и сыграл 19 минут 18 секунд.



Одержав пятую победу подряд, «Торонто» упрочил лидерство в лиге. «Лос-Анджелес», проигравший третий раз в четырёх последних встречах, занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции, набрав пять очков.