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Гол Ковальчука не помешал «Торонто» одержать пятую победу подряд

Гол Ковальчука не помешал «Торонто» одержать пятую победу подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Хозяева забили в начале и концовке первого периода – отличились Каспери Капанен и Патрик Марло. На 24-й минуте «короли» усилиями российского форварда Ильи Ковальчука отыграли одну шайбу, но Митчелл Марнер вскоре восстановил разрыв в два гола. Точку в матче поставил всё тот же Капанен, сделавший дубль.

Остон Мэттьюс в этот раз не забил, но вышел на первое место в гонке бомбардиров, сделав две результативные передачи. Защитники Никита Зайцев и Игорь Ожиганов провели на льду 19:35 и 19:27 минут соответственно. В активе Никиты шесть хитов.

Илья Ковальчук забросил вторую шайбу в сезоне, заработал показатель полезности «-1», 4 раза бросил в створ и сыграл 19 минут 18 секунд.

Одержав пятую победу подряд, «Торонто» упрочил лидерство в лиге. «Лос-Анджелес», проигравший третий раз в четырёх последних встречах, занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции, набрав пять очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 1
2:0, 1:1, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Капанен (Гардинер, Мэттьюс) – 00:46 (5x5), 2:0 – Марло (Ливо, Гардинер) – 19:38 (5x4), 2:1 – Ковальчук (Иафалло, Форборт) – 23:38 (5x5), 3:1 – Марнер (Таварес, Хайман) – 28:32 (5x5), 4:1 – Капанен (Мэттьюс) – 47:45 (5x5)
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