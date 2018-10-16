Игорь Ожиганов установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе «кленовых листьев» удачный матч провёл Игорь Ожиганов. Ему было доверено провести на льду 19 минут 27 секунд. Всё это время он играл в равных составах, став лидером команды по данному показателю. Ожиганов установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Прежнее достижение равнялось 16.25 в игре с «Даллас Старз» (7:4). Российский защитник в матче с «Кингз» отметился одним броском в створ ворот Джека Кэмпбелла, двумя силовыми приёмами и двумя заблокированными бросками.

В мае 2018 года 25-летний Ожиганов подписал с «кленовыми листьями» контракт сроком на один сезон. До этого он выступал в КХЛ за «Амур», «Сибирь» и ЦСКА.