Мэттьюс — о 16 очках в 7 играх: я просто получаю удовольствие

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс после победы над «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) прокомментировал своё достижение. Форвард «Торонто» сделал две результативные передачи. 21-летний американец набрал два или более очков в каждом из семи матчей регулярного чемпионата с начала сезона.

«Не знаю, что это такое, я просто играю в хоккей, получаю удовольствие и реализую появляющиеся возможности. Мне везёт, что шайбы залетают в ворота. Думаю, что у нас получилось хорошее звено, и мы становимся лучше. Самое главное, что команда побеждает. Мы просто хотим, чтобы это продолжалось», — цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

В семи матчах сезона Мэттьюс набрал 16 (10+6) очков и возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки. Всего за карьеру в НХЛ на счету уроженца Сан-Рамона 148 (84+64) очков в 151 матче.