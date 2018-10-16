Михайлов: после двух поражений о ЦСКА было больше заметок, чем после 12 побед

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о 12-матчевой победной серии ЦСКА.

«От матча с «Куньлунем» жду только одного — 13-й кряду победы родной команды. Сезон набирает ход, видна та подготовка, которая была у команд летом. Кто-то после резвого старта приуныл, а кто-то, наоборот, добавил. В этом и заключается тренерская работа. Но нужно помнить, что самые главные матчи впереди — зимой и особенно весной. За счёт чего ЦСКА набрал ход? Во-первых, команда много работала летом. Во-вторых, произошла определённая стабилизация состава — прежде всего первых двух звеньев. В-третьих, на пик формы вышли вратари. Наконец, проявляет себя молодёжь. Всё сложилось в одну картину.



По первым двум пятёркам вопросов нет. Но остается чехарда в третьем и четвёртом звеньях. На мой взгляд, нужно её прекращать. Необходимо выходить на стабилизацию состава, в ней вижу наши дополнительные ресурсы. И урок, который преподнёс прошлый сезон. Моё личное мнение заключается в том, что нужно создавать три универсальных, ведущих звена, а в четвертом наигрывать молодёжь. Тем более что та громко стучится в дверь. Впрочем, это лишь мнение сопереживающего со стороны. Вся информация есть только у тренерского штаба, он и отвечает за результат.



Мне кажется, после двух поражений на старте о ЦСКА было больше заметок, чем после 12 побед. Забавно. Причина, наверное, в традициях. У нас многие ждут, когда сильный упадёт, чтобы его затоптать. А когда сильный в порядке, то вроде бы так и должно быть. И тишина», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.