«Салават» поместил Гареева и Арзамасцева в список травмированных

«Салават Юлаев» до 19 октября поместил защитников Станислава Гареева и Захара Арзамасцева в список травмированных, информирует Континентальная хоккейная лига в своём пресс-релизе. Таким образом, оба защитника не смогут помочь команде Николая Цулыгина во встречах с магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».

В этом сезоне 25-летний Арзамасцев принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата и заработал показатель полезности «-1». В среднем за матч он проводит на льду 15 минут 27 секунд. Захар во второй раз в сезоне попадает в лазарет.

24-летний Гареев в этом чемпионате сыграл шесть матчей и отметился одной результативной передачей при полезности «0». В среднем за игру Станислав получает от тренеров чуть больше 13 минут.