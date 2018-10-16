Председатель правления ФХМ: не видим в обстреле мотивов, связанных с командами

Председатель правления федерации хоккея Магнитогорска Александр Жилин прокомментировал инцидент с автобусом магнитогорской команды «Стальные топоры», который был обстрелян в Сибае.

«Проверку в отношении данного инцидента проводит полиция города Сибай. До окончания следственных мероприятий мы не можем комментировать — связано это с матчем или это банальное уличное хулиганство. Есть факт произошедшего сразу по окончании встречи. Никаких мотивов, связанных с лигой и командами, мы не видим — все матчи у нас проходят в честной борьбе, и этот не исключение. Никаких конфликтных ситуаций между командами не возникало. На льду не было ничего экстраординарного, обычная игра регулярного чемпионата без стычек, потасовок — взаимовежливый хоккей. Мы надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации и возвращение сибайских клубов в чемпионат», — сказал Жилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В результате выстрела, произведённого неустановленным лицом предположительно из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стёкол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь.