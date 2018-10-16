В Башкирии обстреляли автобус с магнитогорскими хоккеистами

Автобус магнитогорской команды «Стальные топоры» был обстрелян в Сибае (Республика Башкортостан). Об этом сообщает сайт Федерации хоккея Магнитогорска (ФХМ).

«В результате выстрела, произведённого неустановленным лицом предположительно из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стёкол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Федерация хоккея Магнитогорска считает этот случай вопиющим и требующим тщательного расследования, всяческом содействии в нём со стороны сибайских команд, установлении лиц, совершивших правонарушение, и их наказания в соответствии с законодательством РФ.

Согласно приказу ФХМ от 15.10.2018, в целях обеспечения безопасности всех участников чемпионата ФХМ все команды из города Сибай отстраняются от участия в чемпионате ФХМ до того момента, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, установлены личности нападавших, а сами преступники не понесут наказания», — сказано в официальном заявлении ФХМ.

Также отмечается, что это не первый экстраординарный случай с участием сибайских любительских команд. На матче «Горняка» в одном из прошлых сезонов были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров.