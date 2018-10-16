Гаджиев: Сошников обещал вывести «Адмирал» из кризиса, банкротство – это обман

Бывший руководитель «Адмирала» Камил Гаджиев рассказал о назначении Сергея Сошникова на пост генерального директора клуба и своём отношении к смене юридического лица. Напомним, что за невыплату долгов по зарплатам на Сошникова наложена корпоративная дисквалификация, а «морякам» запрещено регистрировать новых игроков.

«Одним из главных аргументов, почему мы взяли на работу Сошникова, стало то, что он представил план выхода из кризиса. Он уверял, что в состоянии вывести «Адмирал» из дефицитного бюджета и даже зарабатывать. И мы ему поверили. Сошников убедил нас, членов некоммерческого партнёрства, в том, что «Адмирал» может существовать с положительными финансовыми показателями. Что нам тогда казалось невозможным, потому что несколько лет подряд бюджет был дефицитным.

Мы были категорически против смены юридического лица. Подобного рода банкротство – это просто обман. Допускать ситуацию, при которой остались невыплаченными многомиллионные долги контрагентам, ни в коем случае нельзя. Обанкротить клуб, сделать вид, что ничего не произошло, – так не бывает.

Я уверен, что лига пошла на это не просто так. Были даны заверения со стороны текущего руководства. КХЛ пообещали, что все обязательства будут выполнены. Иначе «Адмирал» не допустили бы к сезону. Как видите, за несоблюдение обещаний клуб уже подвергнут санкциям. Дальше будет только хуже», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.