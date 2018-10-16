Голкипер «Барыса» Сергей Кудрявцев продолжит карьеру в «Сарыарке»

Хоккейный клуб «Барыс» на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Сергея Кудрявцева в карагандинскую «Сарыарку».

Временный переход состоялся в рамках договора о сотрудничестве между «Барысом и «Сарыаркой». Казахстанский вратарь провёл четыре игры в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19.

«В команде три взрослых вратаря, мы не можем обеспечить всем регулярную игровую практику. Таким образом, Сергей едет в Караганду, играет в ВХЛ. Нас заверили, что его берут в «Сарыарку», чтобы он играл постоянно. Нам важно, чтобы Сергей имел постоянную игровую практику. Мы держим ситуацию на контроле и можем вернуть его в «Барыс» в случае необходимости», — прокомментировал решение главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.