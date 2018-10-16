Бурмистров: у «Ак Барса» всегда так было — игроки набирали немного очков

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Йокеритом», который состоится сегодня, 16 октября, и начнётся в 19:30 мск.

«Настроение хорошее, готовимся к хорошей игре. Надеемся, что придёт много болельщиков сегодня, которые нас поддержат. Подготовка идёт полным ходом – мы знаем, против кого играем. Знаем, что «Йокерит» – быстрая, техничная команда, хорошо играет как в атаке, так и в обороне. Так что будем гнуть свою линию. В том году я провёл против «Йокерита» только один матч. Они тогда хорошо играли. Думаю, и без Толванена будут так же выглядеть.

Сразу семь игроков «Йокерита» уже набрали больше 10 очков, у «Ак Барса» таких хоккеистов только четыре? Думаю, «Йокерит» — не единственная команда в лиге с такими показателями. А у нас всегда так было, игроки набирали немного очков. Но мы знаем, что это техничная команда, хорошо играющая в атаке. Постараемся показать свой хоккей и как можно меньше пропустить», — цитирует Бурмистрова официальный сайт казанского клуба.