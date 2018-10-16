Марсель Шолохов стал автором самого красивого гола недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте выбрала 10 лучших шайб прошедшей игровой недели.

«Открывает хит-парад шайба Алексея Емелина. Не самый забивной защитник, пользуясь тем, что игроки «Барыса» почему-то не атакуют его, сблизившись с воротами, спокойно нанёс прицельный кистевой бросок. Далее следует Патрик Лампер и его шайба в ворота «Авангарда» — словацкий форвард накоротке изящно разобрался с голкипером. На восьмой строчке — гроссмейстерская пауза перед броском от «армейца» Максима Шалунова по воротам «Динамо». Седьмое место получает связка Александр Сёмин – Миро Аалтонен из «Витязя» — россиянин сделал всё, чтобы финн спокойно поразил ворота соперника. Шестое место – великолепный дриблинг Данила Файзуллина из «Амура».



На пятом месте нестареющий Павел Дацюк, который, выехав из-за ворот, «Северстали», не оставил шансов Алексею Артамкину. Иржи Секач отдал мощную и точную передачу на Джастина Азеведо, в касание отправившему шайбу в ворота «Сочи». Бронзу получают Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев разыгравшие великолепную комбинацию в игре с «Авангардом». Михаил Григоренко мог сам забивать в ворота московского «Динамо», но отдал пас Кириллу Капризову, и этот гол и стал вторым на неделе. Победителем же стал Марсель Шолохов из «Трактора» с великолепным рейдом из своей зоны к воротам «Амура», — отмечается на сайте лиги.

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