Защитник Кирилл Дьяков покинет «Адмирал»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Кирилл Дьяков покинет дальневосточный «Адмирал». Контракт с 25-летним хоккеистом будет расторгнут по обоюдному соглашению сторон.



В нынешнем сезоне Дьяков принял участие в 16 матчах, сумев записать на свой счёт 9 (2+7) баллов при показателе полезности "+2" и 12 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 20 минут за игру.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Дьяков играл за «Ладу»: принял участие в 52 встречах, отметившись пятью результативными баллами при показателе полезности "-1" и 46 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на льду около 18 минут за игру.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»