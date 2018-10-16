«Трактор» — «Сибирь»: Дэнни Тейлор спас ворота в великолепном броске

Во втором периоде встречи челябинского «Трактора» и новосибирской «Сибири» шикарный сейв удалось сделать голкиперу команды гостей Дэнни Тейлору. Вратарь в великолепном броске спас ворота после броска в пустой угол от Евгения Лапенкова.



Напомним, в матче продолжается второй период, соперники пока не сумели открыть счёт.

Посмотреть видео шикарного сейва Дэнни Тейлора также можно в официальном «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19