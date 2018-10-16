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Мартемьянов: упадка в раздевалке нет, с «Автомобилиста» спал груз

Мартемьянов: упадка в раздевалке нет, с «Автомобилиста» спал груз
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с астанинским «Барысом» (1:2).

«По самоотдаче, по желанию выиграть команду упрекнуть не могу. Сегодня все играли, кто как мог. Четвёртый матч за неделю, где-то немного не хватило концентрации.

Считаю, что в обороне соперник сыграл на очень серьёзном уровне. Нам не удалось пробиться на пятак, взломать эту оборону. Ну и свои моменты использовали. Нам не удалось переломить даже не столько физически, сколько психологически. Думаю, что сейчас груз немного спал, а то сейчас давление нагнетается со всех сторон.

Повлияли ли удаления на игру? Удаления всегда влияют на игру, кто-то устаёт, кто-то, наоборот, забивает, конечно, повлияли.

Как настроение в раздевалке, нет ли упадка? Чемпионат идёт, мы выиграли достаточное количество матчей подряд, никакого уныния нет, но и веселья тоже, конечно. Команда готовится к следующей игре, завтра отдохнём, и в поездку, вперёд, дальше работать.

Кучерявенко не играл? Да, к сожалению, травма — мениск. Вышел на одну игру, и сразу обострилась у него старая травма», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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