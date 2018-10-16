Цулыгин: в дальнейшем Кареев будет играть чаще, просто сейчас такой период

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Металлургом» (2:1 ОТ).



«Для нас очень сложная игра была. Начало матча было многообещающим, здорово начали, имели хорошие моменты забить и забили один гол, а после этого, минуты с 12-й первого периода, начались какие-то невынужденные ошибки, сами себе начали привозить моменты, дали воздух сопернику, а соперник после этого очень здорово вошел в игру и здорово отыграл второй и третий период. Хорошо, что смогли выстоять, не пропустили, у самих были моменты забить. Выиграли в овертайме, для нас очень нужная победа в моральном плане. Хотелось бы сказать спасибо и нашим болельщикам.



Станут ли болельщики видеть Кареева чаще? Думаю, что в дальнейшем – конечно. Сейчас у нас идет период, когда играет Юха, будет время, когда будет играть Кареев», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» потерпел третье поражение подряд, уступив «Салавату Юлаеву»