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«Металлург» потерпел третье поражение подряд, уступив «Салавату Юлаеву»

«Металлург» потерпел третье поражение подряд, уступив «Салавату Юлаеву»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ.

Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, нападающий гостей Александр Кадейкин красиво обыграл Василия Кошечкина при выходе «1 в 0». В концовке первого периода «Металлург» сумел отыграться благодаря заброшенной шайбе Андрея Чибисова. Второй и третий периоды прошли без точных бросков, встреча добралась до овертайма. Победу гостям в дополнительное время принёс точный бросок Филипа Ларсена.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 2
1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Кадейкин – 10:13 (5x5), 1:1 – Чибисов (Матушкин) – 19:38 (5x5), 1:2 – Ларсен (Умарк, Хартикайнен) – 61:17 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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