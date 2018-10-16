«Металлург» потерпел третье поражение подряд, уступив «Салавату Юлаеву»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ.



Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, нападающий гостей Александр Кадейкин красиво обыграл Василия Кошечкина при выходе «1 в 0». В концовке первого периода «Металлург» сумел отыграться благодаря заброшенной шайбе Андрея Чибисова. Второй и третий периоды прошли без точных бросков, встреча добралась до овертайма. Победу гостям в дополнительное время принёс точный бросок Филипа Ларсена.

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