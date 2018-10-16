Рихард Йюнге, скорее всего, выбыл до конца сезона

Нападающий челябинского «Трактора» Рихард Йюнге может выбыть до конца чемпионата, сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Алексей Тертышный после матча с «Сибирью» (2:1 Б).



«Йюнге? В этом сезоне мы его, наверное, уже не увидим. Его прооперировали и восстановится он только ближе к марту», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.



31-летний Йюнге забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в 11 играх текущего регулярного чемпионата при показателе полезности «-5» и 6 минутах штрафа. В прошлом чемпионате шведский нападающий был одним из лидеров челябинской команды.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

