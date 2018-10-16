«Витязь» одержал уверенную победу над «Северсталью»

В Подольске местный «Витязь» разгромил череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 4:1.



Первый гол был забил на 20-й минуте: точным броском отметился нападающий хозяев Алексей Макеев. Во втором периоде «Витязь» обеспечил себе комфортное преимущество благодаря голам Артёма Швеца-Рогового, Миро Аалтонена и Павла Чернова. На 48-й минуте Владимир Малевич сократил отставание «Северстали», но больше шайб в матче заброшено не было.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшего матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19