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«Витязь» одержал уверенную победу над «Северсталью»

«Витязь» одержал уверенную победу над «Северсталью»
Хоккей / КХЛ

В Подольске местный «Витязь» разгромил череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 4:1.

Первый гол был забил на 20-й минуте: точным броском отметился нападающий хозяев Алексей Макеев. Во втором периоде «Витязь» обеспечил себе комфортное преимущество благодаря голам Артёма Швеца-Рогового, Миро Аалтонена и Павла Чернова. На 48-й минуте Владимир Малевич сократил отставание «Северстали», но больше шайб в матче заброшено не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
4 : 1
1:0, 3:0, 0:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Макеев (Евсеенков, Никулин) – 19:12 (5x4), 2:0 – Швец-Роговой (Евсеенков, Макеев) – 21:00 (5x4), 3:0 – Аалтонен (Евсеенков) – 22:01 (5x5), 4:0 – Чернов – 32:23 (5x4), 4:1 – Малевич (Юньков, Лапин) – 47:56 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшего матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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