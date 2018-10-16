Марьямяки: горжусь победой «Йокерита» над таким мощным клубом, как «Ак Барс»

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выигранного матча с казанским «Ак Барсом» (3:2).



«Игра очень высокого уровня, в которой обе команды показали хороший хоккей. Очень доволен тем, как наша команда начала первый период, но два удаления «сломали» нам темп, однако концовкой периода я тоже доволен. Во втором периоде мы проигрывали очень много вбрасываний, поэтому не имели шайбы и играли от обороны. В третьем периоде мне понравились настрой и сила команды, которые она смогла проявить с таким мощным соперником на его домашней площадке. Очень горжусь своим коллективом», — приводит слова главного тренера «Йокерита» официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» упустил преимущество в концовке и проиграл «Йокериту»