«Питтсбург» в овертайме уступил «Ванкуверу», у Малкина результативная передача

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» принимал на домашнем льду «Ванкувер Кэнакс» и уступил в овертайме – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил Брок Бёзер. В составе «Ванкувера» 2 очка (0+2) записал на свой счёт Тим Шаллер. Николай Голдобин результативными действиями не отметился.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 5 секунд, нанёс 3 броска и отметился голевой передачей при показателе «-1».

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» одержал четвёртую победу в сезоне, обыграв «Даллас Старз» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Блейк Коулман и Жан-Себастьен Ди. Голкипер Кейт Кинкейд оформил второй шат-аут в сезоне.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 31 бросок. Александр Радулов очков не набрал.