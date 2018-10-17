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«Питтсбург» в овертайме уступил «Ванкуверу», у Малкина результативная передача

«Питтсбург» в овертайме уступил «Ванкуверу», у Малкина результативная передача
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» принимал на домашнем льду «Ванкувер Кэнакс» и уступил в овертайме – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил Брок Бёзер. В составе «Ванкувера» 2 очка (0+2) записал на свой счёт Тим Шаллер. Николай Голдобин результативными действиями не отметился.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 5 секунд, нанёс 3 броска и отметился голевой передачей при показателе «-1».

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» одержал четвёртую победу в сезоне, обыграв «Даллас Старз» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Блейк Коулман и Жан-Себастьен Ди. Голкипер Кейт Кинкейд оформил второй шат-аут в сезоне.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 31 бросок. Александр Радулов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2 : 3
1:2, 0:0, 1:0, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Гюнцель – 06:24 (5x5), 1:1 – Хаттон (Шаллер, Гранлунд) – 08:55 (5x5), 1:2 – Саттер (Шаллер, Мотт) – 18:56 (5x5), 2:2 – Хагелин (Кессел, Малкин) – 56:46 (5x5), 2:3 – Бёзер (Танев) – 60:34 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 0
1:0, 2:0, 0:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Палмьери (Батчер, Холл) – 03:42 (5x4), 2:0 – Коулман (Сиверсон) – 22:03 (5x5), 3:0 – Ди – 36:19 (5x5)
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