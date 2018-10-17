Журналист: Бучневич сводил с ума Виньо, то же самое происходит с Куинном

Обозреватель Newsday Колин Стефенсон прокомментировал тот факт, что российский нападающий Павел Бучневич не вошёл в состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на игру с «Колорадо Эвеланш». Бучневича в составе команды заменил тафгай Коди Маклеод.

«Бучневич сводил с ума Алена Виньо, когда тот был неспособен извлечь максимальную пользу от его таланта. Сейчас наблюдается тот же эффект с Дэвидом Куинном. Что ж, видимо, иногда Павлу придётся сидеть в запасе. В четверг «Рейнджерс» играют в Вашингтоне, поэтому у Бучневича не будет возможности произвести хорошее впечатление на тренировке между матчами», — отметил Стефенсон.

Напомним, Бучневич в третьем периоде встречи с «Эдмонтоном» девять последних минут просидел на скамейке запасных без единой смены.