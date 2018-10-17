Куинн: Бучневич очень одарён и техничен, но в хоккее нужно нечто большее

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн объяснил, почему российский нападающий Павел Бучневич не вошёл в состав «синерубашечников» на игру с «Колорадо Эвеланш».

«Нельзя на этом уровне учить людей играть с отдачей и желанием. Ситуации с Бучневичем и Шаттенкирком — это не одно и то же. Павел — талантливый игрок, и одна из тех вещей, о которых я говорю, — это необходимость играть стабильно и последовательно. У него прекрасная техника, он очень одарён, но это не принесёт вам пользы, если вы не будете делать то, что должны делать. Думаю, что ему будет полезно посидеть и посмотреть. Да, у Бучневича есть талант и умение. Но в этой игре нужно нечто большее. Это касается не только Павла. Нам нужно больше бросать, нужна психология снайпера», — отметил Куинн.

Напомним, Бучневич в третьем периоде встречи с «Эдмонтоном» девять последних минут просидел на скамейке запасных без единой смены.