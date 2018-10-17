Барков обогнал Козлова по голам за «Флориду», Буре — по очкам

«Филадельфия Флайерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги дома по буллитам обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 6:5 (0:1, 5:2, 0:2, 1:0). В составе «пантер» дубль записал на свой счёт финский нападающий Александр Барков.

Со 103 голами Барков вышел на седьмое место в клубной истории, обойдя Виктора Козлова. А в списке бомбардиров (253 очка) он стал 10-м, обогнав Павла Буре (251).

Видео первой шайбы Баркова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Лучшие хоккеисты вступают в игру, когда они больше всего нужны, и в третьем периоде он это сделал. Он забил два классных гола. Я не удивлён. Он суперзвезда лиги», — прокомментировал игру партнёра по команде Фрэнк Ватрано.