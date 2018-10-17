Денис Куляш дисквалифицирован на один матч

Защитник «Северстали» Денис Куляш дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист заработал удаление до конца матча на 18-й минуте игры регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:4).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Витязь» — «Северсталь». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Северстали» Дениса Куляша по п. 1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.